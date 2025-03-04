وزير خارجية الجزائر: نضم صوتنا لأصوات أشقائنا العرب لرفض مخططات تهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن القمة العربية جاءت وسط حالة غير مسبوقة لأركان العلاقات الدولية المعاصرة التي تشهد النزعة الأحادية والاتسخفاف بالقانون الدولي، وفرض منطق القوة والهيمنة.

وأكد وزير الخارجية -خلال كلمته في أعمال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمنعقدة في القاهرة، اليوم الثلاثاء- أن الخطر اليوم هو خطر تبديد شعب بع محاولة إبادته، وهو الشعب الفلسطيني.

وأشار «عطاف»، إلى أن الجزائر تضم صوتها لأصوات أشقائها العرب لرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.

وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.