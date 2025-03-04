أطباء القلب والجهاز الهضمي بدمياط ينجحون في إنقاذ حياة أم وجنين

نجح أطباء مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط في إنقاذ حياة أم وجنينها حيث استقبل قسم الطوارئ والاستقبال في مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط المريضة ص.ط، 27 عامًا، حامل في الشهر الرابع الأسبوع 17 حيث كانت تعاني من قصور شديد في التنفس، تسارع في ضربات القلب، وألم حاد بالصدر وهي حالة طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل.

تم تشخيص دقيق يكشف خطورة الحالة بعد إجراء الأشعة التلفزيونية للقلب والفحوصات اللازمة، تبين وجود انسداد شبه كامل في الصمام الأورطي المعدني، مع ارتفاع فرق الضغط على الصمام إلى ٩٧ مم، ما استدعى نقلها فورًا إلى وحدة العناية المركزة واستشارة أطباء جراحة القلب والصدر.

تم اتخاذ قرار جراحي طارئ لإنقاذ حياة الأم والجنين

نظراً لخطورة الحالة، و تقرر إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لاستبدال الصمام الأورطي، وذلك بعد مناظرة الحالة من قبل أطباء النساء والتوليد لضمان سلامة الحمل.

وكانت النتيجة نجاح العملية وسلامة الأم والجنين حيث تمت الجراحة بنجاح، وخرجت المريضة من العملية بحالة مستقرة، وبعد إجراء فحص تلفزيوني، تبين أن الجنين في حالة جيدة أيضًا، مما يؤكد نجاح التدخل الجراحي دون مضاعفات على الحمل.

ضم فريق الجراحة المشرف على العملية محمد عبد المنعم استشاري جراحة القلب والصدر والدكتور أحمد عبد الرؤوف أخصائي جراحة القلب والصدر والدكتور أحمد عماد فني ماكينة قلب صناعي

وفريق التمريض فاطمة عبد العظيم إشراف عمليات جراحة قلب وصدر و زينب درويش إشراف التمريض وأسماء الحادق تمريض عناية جراحة قلب وصدر و سارة حسن تمريض عناية جراحة قلب وصدر وأميرة الدقناوي تمريض عمليات جراحة قلب وصدر و جمال عيد تمريض عمليات جراحة قلب وصدر.