ثلاثى هجومي يقود تشكيل زد ضد الإسماعيلي في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

و يستضيف فريق زد، اليوم الثلاثاء، نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء.

يقود تشكيل زد أمام الإسماعيلي الثلاثي الهجومي، مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي.

يحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز السادس عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل زد ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مزيكا

خط الدفاع: أحمد عبد النبي - أحمد طارق - علي جمال - محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا.

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى زيكو.