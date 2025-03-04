أهالي شبرا الخيمة ينظمون أكبر مائدة إفطار

شارك الآلاف من أهالي منطقة البكري بحي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، في أكبر مائدة إفطار بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين ومسيحيين وشخصيات عامة وأعضاء مجلس نواب وعمال نظافة.

وقال المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية الشرعية بالقليوبية، أن هذا الإفطار نظمته الجمعية بمشاركة المجتمع المدني، وجرى تجهيز أكثر من 5 آلاف شخص بالإضافة إلى الأهالي الذين خرجوا من البيوت بوجباتهم في شكل حضاري يعكس الروح الوطنية بامتداد حوالي كيلو متر.

وأضاف "رخا"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلس النواب وعمال النظافة ومسلمين ومسيحيين.

أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة

مشاركة الأطفال في الإفطار

الإفطار الجماعي

إفطار شبرا الخيمة

مشاركة أهالي شبرا الخيمة

إفطار الجمعيات الأهلية

إفطار جماعي