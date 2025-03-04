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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باختاكور يصعق الهلال ويحقق فوزًا ثمينًا في دوري أبطال آسيا

سالم الدوسرى
سالم الدوسرى
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حقق باختاكور الأوزبكي انتصارًا مفاجئًا على الهلال السعودي بنتيجة 1-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب  دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب جار بدولة أوزباكستان 

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء خلال الشوط الأول، ليحسم الفريق الأوزبكي المواجهة أمام العملاق السعودي، الذي لم ينجح في العودة رغم محاولاته المستمرة.

دخل الهلال اللقاء بثقة كبيرة وسعى للسيطرة على الكرة منذ الدقائق الأولى، لكن دفاع باختاكور وحارس مرماه نجحوا في إحباط جميع المحاولات.

وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن فلاماريون من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من برايان رياسكوس، ليسكن الكرة في شباك الهلال وسط فرحة الجماهير الأوزبكية.

في الشوط الثاني، كثف الهلال من هجماته سعياً لإدراك التعادل، لكن دفاع باختاكور وحارس مرماه تألقوا في التصدي لجميع المحاولات، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

تأثير النتيجة على الفريقين:

باختاكور يحقق فوزًا مهمًا يعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة في البطولة.
الهلال يتعرض لأول هزيمة آسيوية هذا الموسم، مما يجعله مطالبًا بالتصحيح السريع في المباريات القادمة للحفاظ على حظوظه.

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