ولي العهد الكويتي: يقع على عاتقنا صياغة موقف عربي موحد ضد مخططات تهجير الفلسطينيين

الثلاثاء 04/مارس/2025 - 08:10 م

قال ولي عهد الكويت، الشيخ صباح الخالد، إن السلام لن يتحقق بالحلول المتجزأة، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين؛ هو جريمة تطهير عرقي لشعب أصيل له كل الحقوق الدولية والقانوينة، التي تمكنه من العيش على أرضه آمنًا سالمًا.

وأكد «الخالد» -خلال كلمته في أعمال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمنعقدة في القاهرة، اليوم الثلاثاء- إن القمة يقع على عاتقها صياغة موقف عربي موحد؛ ضد أي مخططات لتهجير الفلسطينيين على حساب أي أرض.

وشدد ولي العهد الكويتي، على أنه لابد من صياغة موقف عربي موحد يحمل إسرائيل مسئولية إعمار ما دمرته آلاتها الوحشية والعدوانية خلال الأشهر الماضية.

وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.

وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.