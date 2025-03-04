الحلقة الرابعة من "جريمة منتصف الليل".. خيوط تتشابك وصراعات تتفجر

تحقيقات متشابكة، فضائح تهز الجامعة، وعلاقات غامضة تتكشف، هكذا تتوالى أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "جريمة منتصف الليل"، حيث تتداخل الجريمة مع الفساد والصراعات الخفية.

سهيلة تواجه أزمة جديدة وتكشف أسرارًا خطيرة

تبدأ الحلقة مع سهيلة (نوف) التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة، حيث يؤكد الطبيب حاجتها إلى الراحة التامة. لكن التوتر يتصاعد عندما يدخل ابن خالتها في مشادة مع صديقها، قبل أن يزعم أنه خطيبها أمام عائلتها، ما يدفعها إلى طرد الجميع بغضب شديد.

دكتور ناجح.. وجه الفساد الحقيقي

يظهر الدكتور ناجح (أحمد عبد العزيز)، الأستاذ الجامعي ورجل الأعمال، الذي يعرض صفقة فاسدة على أحد رجال الأعمال مقابل حصوله على الدكتوراه تحت إشراف الدكتور عزمي أبو العزم. لكن رجل الأعمال يرفض العرض تمامًا، ما يدفع ناجح إلى اتهامه بعدم الفهم والسذاجة، قبل أن يبلغه لاحقًا أن الأمر كان مجرد اختبار لنزاهته، في محاولة لتبرير موقفه.

في مشهد آخر، يستدعي ناجح سكرتيرته ويطلب منها كوارع، قبل أن تكشف له أن الجميع في الجامعة يعلم بعلاقته السرية مع ميرفت (ملك قورة) وأنه كان يخطط للزواج منها سرًا. ينفعل بشدة ويهددها بإعادتها للعمل في حمامات الجامعة، كوسيلة للضغط عليها وإسكاتها.

تحقيقات الشرطة تكشف خيوطًا جديدة

يتوجه المقدم شكري عبد اللطيف (محمد عز) إلى منزل سهيلة لاستجوابها، حيث تستقبله والدتها صباح (عفاف شعيب). خلال الزيارة، تصل صديقتها روكة، التي تشعر بالقلق فور رؤية الضابط.

تحاول سهيلة إخفاء بعض المعلومات، لكنها تعترف في النهاية أن هناك شخصًا يُدعى صبري (أحمد جمال سعيد)، وهو أحد تجار المخدرات، كان موجودًا وقت الجريمة وهو من قام بإبلاغ المستشفى بنفسه.

تكشف روكة للضابط معلومات صادمة: ميسون (ميار الغيطي) وميرفت وصبري وطارق (حسني شتا) كانوا متورطين في تجارة المخدرات داخل الجامعة، مما يضيف بعدًا جديدًا للتحقيقات.

الحجاب بين الإيمان والإجبار.. صراع مستمر

في الجامعة، يحاول عمر (إسلام الزير) إقناع ميرفت بإعادة ارتداء الحجاب، مذكرًا إياها بأنها كانت فتاة ملتزمة. لكنها تنفعل بشدة وتطلب منه عدم التدخل في حياتها، مؤكدة أنها لم تعد تهتم برأيه.

في الوقت نفسه، يخطط طارق وصبري للإيقاع بـ عمر، حيث يحاولون إجباره على الإبلاغ عن تاجر مخدرات آخر، حتى يتمكنوا من السيطرة على السوق، ما يؤدي إلى اشتباك عنيف بينهم وبين الديلر المنافس.

اتهام خطير.. هل طارق هو القاتل؟

في لحظة انهيار عاطفي، تتهم سهيلة طارق بأنه المسؤول عن مقتل ميرفت، مؤكدة أنه كان يحبها بجنون. تنهار بالبكاء، ما يزيد من تعقيد التحقيقات حول دوافع الجريمة.

سقوط مفاجئ.. هل بدأ الفساد في الانهيار؟

يواصل الدكتور ناجح استخدام نفوذه داخل الجامعة، حيث يجبر رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية على تقديم استقالته، مهددًا إياه بوصولات أمانة كوسيلة للابتزاز. بعد مغادرته المكتب، يتعرض الدكتور لصدمة عصبية تؤدي إلى سقوطه مغشيًا عليه، في تطور مفاجئ قد يغير مجرى الأحداث.

ماذا سيحدث في الحلقات القادمة؟

مع تصاعد التوتر، يزداد الغموض حول هوية القاتل الحقيقي، بينما تقترب التحقيقات من كشف شبكة الفساد والمخدرات داخل الجامعة. فهل ستنجح الشرطة في فك لغز الجريمة قبل وقوع ضحايا جدد؟.