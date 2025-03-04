رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين في البطولات الرياضية وأنشطة الجوالة

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منتخبات الجامعة الرياضية التي حققت نجاحات ملحوظة فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى عدد من اللقاءات القمية التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على تكريم طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة الأنشطة الطلابية، وتحفيزهم على استمرار النجاح والتميز بما لا يعيق تحصيلهم الدراسي والعلمي، مقدماً الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على دعمها ورعايتها الكاملة للطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق فى حصد ميداليات وكؤوس ترفع اسم الجامعة عالياََ بين الجامعات المصرية.

ومن جانبه هنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب المكرمين الذين حصدوا مراكز متقدمة فى العديد من البطولات والمحافل الرياضية، مؤكداً على أن الجامعة تفخر بامتلاكها كوادر بشرية شابة قادرة على المنافسة بقوة في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، موضحاً أن مثل تلك اللقاءات تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمهارات بين المشاركين، وإعداد وتأهيل الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية بشكل متقن، مشيراً إلى أن قطاع التعليم والطلاب يحرص على وضع خطة سنوية للأنشطة الطلابية تتناسب مع مهارات وقدرات الطلاب وتلبي احتياجاتهم ومواهبهم الفنية والرياضية والثقافية، مع تقديم كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ تلك الفعاليات بالشكل الأمثل.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن رئيس الجامعة كرم منتخبات الجامعة لكرة اليد والسلة والقدم، الذين حققوا مراكز متقدمة خلال مشاركتهم فى الدورة الرياضية المعروفة باسم "دورة الشهيد الرفاعي ال52"، التى ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد المصرية، إلى جانب تكريم أعضاء الجهاز الإداري والفني والمشرفين المرافقين للوفود.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن التكريم شمل أيضا الطلاب الحاصلين على المركز الأول فى بطولة تنس الطاولة (طلبة وطالبات)، ومنتخب كرة السلة (طلبة) وفريق خماسي كرة القدم (طالبات) الفائزين بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وذلك خلال مشاركتهم فى مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته السادسة، الذى أقيم بمحافظة الأقصر تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن رئيس الجامعة كرم أيضاً الطلاب الفائزين في بطولة الجامعة لكمال الأجسام التي شارك بها 75 طالب بأوزان من 60 وحتي 100 كيلو، وقام بتحكيمها منطقة سوهاج لكمال الأجسام.

وقال حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أنه تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الثامن لجوالي وجوالات الكليات، والذى شارك فيه 200 طالب وطالبة وتضمن عدد من المنافسات فى المجالات الدينية، الثقافية، الكشفية، العلمية، الفنية، والخدمة العامة.

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