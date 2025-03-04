الرئيس العراقي: ندعم خطة إعمار غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم

أكد الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل ظروف إنسانية وأمنية معقدة تمر بها المنطقة، تتجسد في محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأعلن الرئيس العراقي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، دعمه الكامل للخطة المطروحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لبدء الإعمار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، مؤكدًا رفض العراق القاطع لأي مشروعات إسرائيلية تستهدف تهجير سكان غزة أو فرض واقع بديل للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وجدد رشيد موقف العراق الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، داعيًا إلى إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ومدينًا القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا داخل الأراضي المحتلة.

