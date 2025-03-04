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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صلاة التراويح
صلاة التراويح
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تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا، لصلاتي العشاء والتراويح في خامس ليالي شهر رمضان المبارك، نقلا عن قناة الحياة، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

تقام شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهم القارئ الطيب دكتور أحمد نعيع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.

وتعد صلاة التراويح تجربة روحانية مميزة تمكّن المصلين من التمتع بالصلاة في أجواء من الطمأنينة والسكينة، مع توفير فرصة للاستماع إلى أروع أصوات القراء في مصر.

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