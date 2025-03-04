البيت الروسي بالقاهرة يحتفل بعيد الدبلوماسية وسط حضور بارز

نظم البيت الروسي بالقاهرة احتفالية متميزة بمناسبة عيد الدبلوماسية الروسية، بحضور مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وفاليري بريبيتكوف، مدير المدرسة الروسية التابعة لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية، وطلاب المدرسة الروسية، ومجموعة من الدارسين المصريين للغة الروسية.

استهل مراد جاتين كلمته بالإشادة بأهمية هذه المناسبة، مشددًا على ضرورة تخليد رموز الدبلوماسية الروسية التي أسهمت في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة. وسلط الضوء على يفجيني بريماكوف، الدبلوماسي البارز ورئيس وزراء روسيا ووزير خارجيتها السابق، الذي عمل في مصر لفترة طويلة وأتقن اللغة العربية، مشيرًا إلى دوره الكبير في توطيد العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وشعوب الدول العربية.

من جانبه، تحدث فاليري بريبيتكوف عن المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الروسية، والتي ترتكز على الحوار، التواصل، التفاهم، والمصالح المشتركة، مؤكدًا على دورها في حل النزاعات الدولية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة.

كما شدد على أهمية الطلاب باعتبارهم صناع المستقبل، متوقعًا أن يكون لهم دور بارز في استكمال مسيرة الدبلوماسية الروسية وتعزيز التعاون مع شعوب العالم.

تضمنت الاحتفالية معرضًا للصور الأرشيفية، استعرض جوانب من حياة يفجيني بريماكوف، بما في ذلك صور من فترة عمله في القاهرة، إضافة إلى لقاءاته مع الرؤساء والملوك العرب.

واختتمت الفعالية بزيارة قام بها الوفد الروسي إلى مقبرة القنصل العام الروسي السابق أليكسي سميرنوف، الواقعة في كنيسة القديس جيورجي بمنطقة مصر القديمة (ماري جرجس)، حيث تم وضع الزهور تكريمًا لذكرى الدبلوماسيين الروس الراحلين.

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