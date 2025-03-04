فيها حاجة حلوة.. إفطار جماعي لطلاب ومدرسي إحدى المدارس بالغردقة

في لفتة جميلة؛ نظمت إدارة مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بمدينة الغردقة، إفطارًا جماعيًا لطلاب المدرسة والمدرسين، وجميع العاملين بالمدرسة، بهدف بث روح المحبة والتآخي بين الطلاب، وغرس الحب بينهم، وذلك بحضور عدد من قيادات إدارة التعليم بالغردقة.

وكشف أحمد حربي منظم حفل الإفطار بمدرسة شدوان، أن فكرة الإفطار الجماعي جاءت بغرض خلق روح المحبة وبث التآلف بين الطلاب على مائدة إفطار جماعي واحدة، وذلك تزامناً مع رابع أيام شهر رمضان الكريم.

ومن جانبها كشفت جيهان الدسوقي مديرة المدرسة، عن سعادة الطلاب والطالبات مسلمين ومسيحيين، مؤكده أن نسبة الغياب صفر، وذلك يعكس مدى حب الطلاب والطالبات المدرسة

حضر الحفل المدرسين والإداريين وساعدوا في التجهيزات الإفطار للطلاب.

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