أبطال وبطلات مصر يحققون 4 ميداليات جديدة ببطولة أفريقيا للسلاح بأنجولا

نجح أبطال وبطلات مصر في تحقيق 4 ميداليات بمنافسات الشباب والشابات تحت 17 سنة ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب، المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري في أنجولا.

واستطاع أبطال مصر الفوز بـ4 ميداليات متنوعة في اليوم الأول لمسابقة الفردي تحت 17 سنة، بواقع 3 ذهبيات وفضية وحيدة وتم تسليم الميداليات بحضور السفيرة نفين الحسيني.

تمكن يوسف محروس من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات سيف المبارزة للشباب تحت 17 سنة، بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل توجو بنتيجة 15-4.

وفي منافسات سلاح السيف للشباب، توج يوسف عبدالقادر بالذهبية بعد الفوز على بطل تونس في النهائي بنتيجة 15-2.

وأخيرا في منافسات سلاح الشيش للشابات تحت 17 سنة، فازت سارة عمرو بالمركز الأول والذهبية فيما توجت فاطيما وهبه بالمركز الثاني والفضية بعد نهائي مصري خالص انتهى لصالح سارة بنتيجة 15-8.

وكان منتخب الناشئين والناشئات تحت 20 سنة قد نجح في تحقيق 25 ميدالية متنوعة في أول ثلاثة أيام بالبطولة، ليرتفع بذلك رصيد ميداليات مصر ببطولة الناشئين والشباب إلى 29 ميدالية بواقع 14 ميدالية ذهبية، 8 فضيات و7 ميداليات برونزية.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة هيمنتها على البطولات الأفريقية، حيث تحصد مصر دائمًا المركز الأول وتحصل على أكبر عدد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وهو ما يعكس قوة لعبة السلاح في مصر ومكانتها المتميزة على المستوى القاري.