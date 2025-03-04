خالد مرتجي يكشف تفاصيل صفقة أشرف بن شرقي ومصير المنافسة مع بيراميدز

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كلفه بإنهاء الصفقة.

وقال خالد مرتجي، في تصريحات لإذاعة “أون سبورت إف إم" إن المفاوضات بدأت مع وكيل اللاعب، حيث أبدى بن شرقي رغبة كبيرة في الانضمام للأهلي.

وتابع: الخطيب كلفني بالتعاقد مع اشرف بن شرقي وكانت لدى معلومة مؤكدة أن اللاعب يريد الانضمام للأهلي ولذلك كانت هناك رغبة مشتركة ولكن تسريب الموضوع والتعاقد مع تريزيجيه جعل إدارة الريان تتمسك بعدم رحيل اللاعب الا من خلال دفع الشرط الجزائي وطلبت من الخطيب مساعدة بن شرقي في دفع الشرط الجزائي لإنقاذ الصفقة التي كانت مهددة بالفشل في المتاجر الأخيرة

وتحدث مرتجي أن بداية علاقته بالراحل العامري فاروق كانت مهتزة بسبب الوقيعة والفتنة من البعض ومع ذلك هذا الرجل قدم لي ما لم يقدمه أحد آخر حيث أنه عمل لي في انتخابات الأهلي 2021 اكتر من نفسي لدرجة أنه كان يحمل ورق الدعايا لي من السيارات خاصة وأن محمود الخطيب كلفه بمهمة نجاحي في الانتخابات

وعن العلاقة مع محمود الخطيب قال مرتجي انها تمتد من وهو شاب صغير وكان يقيم في منزلنا وكانت والدتي من تذهب به للمستشفي وتجلس به في رحلة العلاج بسبب مرضه الصدري.

وأشار امين صندوق النادي الأهلي إلى إن محمد رمضان تلميذ لطارق سليم وهو صاحب فكر ورؤية وتخطيط وانا مؤيد بشدة لتجربة محمد شوقي ويمتلك شخصية ممتازة فنيا وإداريا وصاحب كاريزما

وكشف مرتجي ان إدارة النادي تتقبل نقد جمهور الأهلي ومارسيل كولر متقبل النقد وهو يجتهد ويعمل 18 ساعة يوميا ونحن ننتظر منه الإنتاج بحكم المسئولية خاصة بعد أن وفرنا له كل احتياجاته واكتشفنا أن بعض ما كان يقوله عن الإدارة كانت بسبب أخطاء في الترجمة وهو ما أكده وكيله في محادثة بيني وبينه ولذلك قمنا بتغيير المترجم ونحن ما زلنا نثق فيه

وقال خالد مرتجي إن نادي بيراميدز لن يصبح في يوم من الايام منافس للأهلي لان هذا المقعد مخصص للزمالك فقط.

وتابع: لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة لاني لا استطيع العمل خارج منظومة النادي الأهلي.