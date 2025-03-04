كيف تناول مسلسل قلبي ومفتاحه "زواج المحلل" بشكل حقيقي دون تسفيه؟ الإفتاء: حرام شرعا باتفاق الأئمة.. الإحصان ركن أساسي لاعتبار عقد القران صحيحًا

في قضية اجتماعية ودينية جديدة يأخذنا المخرج والمؤلف "تامر محسن"، بعد تناوله لقضية “لطلاق الشفهي" في مسلسل “لعبة نيوتين” في 2021 وتلك المرة يتناول مسلسله “قلبي ومفتاحه” عن "المحلل الشرعي" بعد الطلاق للمرة الثالثة.

"المحلل" هو من تزوج المرأة المطلقة طلاقا مكملا للثلاث قاصدا تحليلها للزوج الأول باتفاق بين الزوجين.

قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه حول فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية "محمد عزت" الذى يعمل سائق ويبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما "ميار" فهي مطلقة ثلاث مرات من" أسعد" ، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها.

المحلل في الكوميديا

دائما ما يتناول الفن "المحلل" بشكل كوميدي، أو كخيط عابر دون مناقشته بشكل معمق، وهل هو جائز شرعا أم محرما.

ناقشت تلك القضية اعمال كوميدية بحتة مثل فيلم "زوج تحت الطلب" الذي أُنتج عام 1985 لنجم الكوميديا عادل إمام وليلى علوي، كما تناوله "إمام" في مسرحيته الشهيرة في التسعينات "الواد سيد الشغال" لزواج المحلل بشكل كوميدي.

واقعة شهيرة

في عام 2021 ظهرت واقعة لرجل مصري يدعى " محمد الملاح" يعمل كمحلل وتزوج "33" مرة، وكان يصف الأمر بأنه من أفعال الخير لأنه يصلح البيوت ويعيد الأزواج لبعضهم، بالطبع أثارت تلك الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد استضافته في أحد برامج "التوك شو" الشهيرة، وظهوره بشكل صريح من خلال أكونت على "الفيسبوك".

وأوضح الملاح، خلال ظهور الإعلامي، أنه ينفذ هذا الفعل مجانًا وبدون مقابل: «بدون مقابل لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي بترجع لبعضها.

وأشار «الملاح» إلى أنه يتزوج زواج شرعي كامل بأركانه كافة، ويرفض الحصول على أموال لعدم الدخول على الزوجة الجديدة ليكون الزواج شرعيًا: «كان بتعرض عليا فلوس عشان أشيل بند إني ادخل بيها لو عملت كده يبقى ضد الدين أساسا».

وأشار إلى أنه بدأ يعمل كمحلل للزوجات منذ عامين، تزوج خلالها وطلق 33 مرة، موضحًا أنه يعمل كمحاسب في أحد الشركات.

ما رأي الإفتاء؟

وفى أول رد فعل على تلك الواقعة أكدت دار الإفتاء أن الزواج بشَرْط التحليل حرام شرعاً، موضحة أن زواج المرأة المبتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

القرآن: الأصل في الزواج أن يكون حصن

" فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (سورة البقرة آية 230)، الأمر واضح في تلك الآية من آيات الذكر الحكيم ولكن ما شروط ونفاذ تحقيق "الزواج" في تلك الحالة.

سورة النساء آية 24 قال سبحانه وتعالى: " وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ" أي أن الإحصان هو ركن أساسي لاعتبار الزواج صحيحاً حتى لو كان "محلل".

فمن يتزوج وفي نيته الطلاق بعدها لا يمكن أن يوصف زواجه بأنه "حصن" ولذا فهو لا يعد زواجاً حقيقياً أو شرعياً تبعاً للقرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم، خاصة أن فيه تحايلا على شرع الله عز وجل.

ما حكم إجبار الزوجة على زواج المحلل؟

تناول المسلسل أيضا إجبار الزوج "المطلق" طليقته على الزواج بمحلل من أجل عودة زواجهما، والمساومة على ذلك من خلال حرمانها من طفلها.

إذا تزوجت بنية التحليل من غير اشتراط في العقد ولم يكن الرجل نوى بزواجه التحليل، فالعقد صحيح، وإذا طلقك بعد أن تم الدخول فلك أن تتزوجي بزوجك الأول، لأنّ المعتبر نية الزوج لا نية الزوجة، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج، لم يؤثر ذلك في العقد، أما المرأة: فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء.

لجنة الفتوى: باطل

حسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حكم المحلل الشرعي مؤكدة أنه باطل، قائلة: «إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا فى عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ لقوله – تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

وأضافت اللجنة في حكم المحلل الشرعي: قال سبحانه: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون".

وأوضحت أنه يشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول، أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .

انخفاض نسبة الطلاق في عام 2023

وتشير بيانات نشرة الإحصاءات السنوية للزواج والطلاق فى مصر للجهاز المركزي للإحصاء في عام 2023 إلى أن معدل الطلاق بلغ 2.5 فى الألف عام 2023 مقابل 2.6 فى الألف عام 2022، وأن معدل الطلاق بالحضر بلغ 3.3 فى الألف مقابل 1.9 فى الألف بالريف عام 2023.

‌وبلغ أعلى معدل طلاق 5.0 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2فى الألف بمحافظة أسيوط.

واجمالا بلغ عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل، 929428 عقدًا عـام 2022 بنسبة زيادة قدرها 3.4%، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.