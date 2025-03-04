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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوحدة المحلية بالغردقة تشن حملات مكثفة على المحلات بسبب الألعاب النارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تحذيراً شديد اللهجة لأصحاب المحلات التجارية، وخاصة تلك التي تقع بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، بشأن بيع المفرقعات والألعاب النارية التي تشكل خطراً على الأطفال والمجتمع.

يأتي هذا التحذير استجابة لتزايد شكاوى المواطنين من انتشار بيع المفرقعات، وما ينتج عنها من أضرار وإصابات، خاصة بين الأطفال. وقد سجلت المستشفيات في الفترة الأخيرة عدة حالات إصابة نتيجة استخدام هذه الألعاب الخطرة.
يشمل الحظر جميع أنواع المفرقعات والألعاب النارية، بما في ذلك الصواريخ، والكربون، وسلك المواعين، وأي مواد أخرى يمكن أن تسبب أضراراً للأطفال.

أكد اللواء ياسر حماي رئي مدين الغردق، تشكيل حملات تفتيشية مكثفة على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق هذا القرار، وسيتم تحرير محاضر فورية لأي محل يثبت بيعه للمفرقعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين التعاون معها في هذا الأمر، والإبلاغ عن أي محل يبيع المفرقعات، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائهم والمجتمع.

واشار حماية،  أن هذا التحذير يأتي في إطار حرص الوحدة على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين.

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