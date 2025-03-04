لأول مرة .. ياسر جلال يعلن عن حسابه الرسمي على السوشيال ميديا

أعلن الفنان ياسر جلال ولأول مرة من خلال فيديو له، عن حسابه الرسمى عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه اي حساب على السوشيال ميديا وكان بعيدا كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه وجد خلال السنوات الأخيرة أن جمهور السوشيال ميديا يدعمه بالرغم من عدم تواصله معهم، فقرر أن يتواجد خلال السوشيال ميديا

ويشارك ياسر جلال خلال الماراثون الدرامى الرمضانى ٢٠٢٥ بمسلسل "جودر ج٢" وفي الموسم الثاني، تستمر معاناة (جودر) مع أعدائه وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيون جهودهم لاستخدام (جودر) للوصول للكنوز الأربعة.

جودر ٢ إﺧﺮاﺝ إسلام خيري، وﺗﺄﻟﻴﻒ أنور عبدالمغيث، بطولة الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر.

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