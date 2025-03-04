دمياط تطلق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"

أطلقت مديرية التربية والتعليم دمياط، بقيادة ياســر عمــاره، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بقاعة مدرسة أبو بكر الثانوية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية.



شهدت الجلسة حضوراً مميزاً لشخصيات بارزة في مجال التعليم، حيث شارك في الحوار الدكتورة أماني عوض، عميد كلية التربية بجامعة دمياط، والأستاذ حسين سليم، نائباً عن نقيب المعلمين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم: محمد الحصي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة إيفلين متي، والنائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عمر، رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمحافظة، ومديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية ومديري المدارس.



عماره: البكالوريا المصرية نقلة نوعية في التعليم



رحب ياســـر عمـاره بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات للاستماع إلى مختلف الآراء حول مقترح شهادة البكالوريا. وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب، وتشجيع التعلم متعدد التخصصات، وتوفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.



ملامح نظام البكالوريا الجديد



خلال الجلسة، تم استعراض ملامح نظام البكالوريا الجديد، الذي يعتمد على عدة محاور رئيسية، وهي تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين و التعلم متعدد التخصصات، الذي يدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.



بالإضافة إلى تقسيم المواد على عامين على الأقل، مما يتيح للطلاب فرصة للتركيز والبحث و توفير فرص متعددة للطلاب للتعويض في حالة حدوث أي طارئ.



كما تم توضيح القواعد العامة التي يجب أن يلم بها الطالب المقبل على مرحلة الثانوية العامة، والتي تشمل: إجراء الامتحانات على فرصتين في كل عام دراسي.

أما رسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان (500 جنيه رسم امتحان).

وحساب المجموع: تحتسب درجة كل مادة من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وبالنسبه المحاولات المتعددة: تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته.

وعن دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد.

المواد الاضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الاساسي.

نقاش مفتوح وآراء متنوعة

شارك نواب مجلس الشعب بآرائهم حول النظام الجديد، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الطلاب، مما أتاح فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول هذا المقترح الهام.

خطوة نحو مستقبل أفضل

تأتي هذه الجلسة كخطوة أولى في سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويواكب التطورات العالمية، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.