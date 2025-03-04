جوتيريش: عمليات إسرائيل بلغت مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة

وجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة القمة العربية الاستثنائية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الدمار والموت، ما تسبب في معاناة وصدمات ممتدة لسكان القطاع.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين في غزة يواجهون دمارًا متزايدًا، محذرًا من خطورة تفاقم الأوضاع الإنسانية، معتبرًا القمة بمثابة رسالة واضحة تعكس المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الفلسطينيين، والعمل من أجل تحقيق سلام دائم وعادل.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحسن الأوضاع خلال الأسابيع الماضية بفضل وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن، لافتًا إلى أن هذه التطورات منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس وزادت من تدفق المساعدات الإنسانية، داعيًا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها واستثمار جهود الدول الأعضاء لدعم هذه المساعي الإنسانية، لا سيما مع حلول شهر رمضان.