ننشر أسماء ضحايا حادث ميكروباص الطريق الدولي بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، في رابع أيام شهر رمضان، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 52 بالطريق الساحلي، في اتجاه الإسكندرية، في منطقة برج العرب، غربي الإسكندرية.

وبعد المعاينة الأولية عن انقلاب الميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح وكسور متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم، وأسماء المصابين هم هناء محمد عوض ٣٨سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ و كدمات بعموم الجسم، وحسنين مجدى حسنين ٢٠سنة اشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات بالجسم، ونادية رزق كامل محمد ٣٥سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية و اشتباه ارتجاج.

كما تم نقل جلال حسن محمد ١٥سنة اشتباه ارتجاج و جرح متهتك بالذراع الايسر، ودعاء عبد الرازق عبد الجواد ١٥سنة جرح متهتك بالاذن اليمنى وخلع بالكتف الايمن و جرح بفروة الرأس، ومى عبده محمد ١٥سنة كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وهدى ابراهيم مكاوى ٤٠ سنة كسر بالعمود الفقرى وجرح بفروة الرأس ٦سم، ومنال احمد حسنين ٤٥سنة كسر بالعمود الفقرى وكسر بالضلوع وكدمات بالوجه، أما عن المتوفين فتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفي برج العرب، وهم 3 متوفين من بينهم انثى لديها 25 سنة.