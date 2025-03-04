"الوصية" رحلة وثائقية في أعماق التاريخ لكشف لغز تسجيلات صوت السماء الشيخ رفعت

في ليلةٍ استثنائية، تفتح قناة سكاي نيوز العربية نافذة على عالم الشيخ محمد رفعت، الصوت الذي أسر القلوب لعقود، عبر دراما وثائقية تزيح الستار عن أسرار التسجيلات النادرة لهذا القارئ الأسطوري.

ويطرح الفيلم عدد من الأسئلة؟ كيف وصلت إلينا تلاوات الشيخ رفعت التي تصدح بها الأثير منذ عشرات السنين؟ هل صحيح أن زكريا باشا مهران هو من سجلها سرًا من الراديو؟ وهل احتفظت عائلته ببعض الأسطوانات وأخفتها لسنوات؟

كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها الفيلم الوثائقي "الوصية"، الذي يعرض الليلة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة. الفيلم من تأليف وإخراج الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ، ويجسد شخصية الشيخ رفعت الفنان محمد فهيم، الذي يتقمص مراحله العمرية المختلفة، بمشاركة نخبة من الفنانين والشخصيات الحقيقية، من بينهم زينب مبارك، والدة الفنانة مريم الخشت، التي تعد جزءًا من القصة المعاصرة، فيما تجسد الشاعرة أماني محفوظ دور زوجة الشيخ رفعت.

"الوصية" لا يكتفي برواية القصة، بل يحمل في طياته لحظات توثيقية نادرة، منها الظهور الأخير لحفيد الشيخ رفعت، علاء، الذي فارق الحياة بعد مراجعة واعتماد نسخة الفيلم بأيام، كما يكشف عن شاهد العيان الوحيد الذي عاصر الشيخ رفعت وزكريا باشا وما زال على قيد الحياة.

وللمرة الأولى، يشاهد الجمهور وثائق وصورًا تاريخية نادرة، ويترقب ردود أفعال أسرة الشيخ رفعت عند اكتشاف هذه الأسرار.

الفيلم من إنتاج مؤسسة ميدياتوبيا، وتم تصوير مشاهده الدرامية داخل القصور التاريخية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويتخلله مقاطع غنائية تروي قصة الشيخ رفعت، من تأليف د. محمد سعيد محفوظ وألحان د. محمد حسني.

أما الأزياء، فقد صممتها ريم العدل، فيما أبدع عمرو عبد الله في تنفيذ ماكياج شخصية الشيخ رفعت، ليقدم محمد فهيم أداءً مميزًا، يضاف إلى سجل أدواره السابقة التي جسد فيها شخصيات بارزة مثل سيد قطب في مسلسل "الجماعة"، وشارلي شابلن في المسرحية التي حملت اسمه، وإسماعيل ياسين في برنامج "صاحبة السعادة".