موعد أذان المغرب رابع يوم رمضان 2025

موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره، و يُقدَّر عدد ساعات الصيام اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025، يوافق اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1446، بحوالي 13 ساعة و3 دقائق،

ومع بدء شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم وذلك لمعرفة موعد الإفطار ،وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر بينما يكون أطول يوم في نهايته ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة.

موعد آذان المغرب رابع يوم رمضان 2025

القاهرة يوم الثلاثاء 4 مارس الساعة 5:56 ️ لتكون مدة ساعات الصوم حوالي 13 ساعة و3 دقائق.

ويكون موعد أذان العشاء الساعة 7:14 في ثانى أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا ليكون اخر أيام هذا الشهر الكريم 29 مارس 2025.