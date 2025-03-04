ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.

وفي حديثه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية في القاهرة، قال عباس "نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الحاكم الشرعي والقوة العسكرية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية.

كما قال عباس إنه قرر إصدار عفو عاما عن جميع المفصولين من حركة فتح و"استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".

 

 

محمود عباس اليوم الرئيس الفلسطيني