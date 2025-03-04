الرئيس الفلسطيني يرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.

وفي حديثه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية في القاهرة، قال عباس "نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الحاكم الشرعي والقوة العسكرية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية.

كما قال عباس إنه قرر إصدار عفو عاما عن جميع المفصولين من حركة فتح و"استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".