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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

برنامج الأغذية العالمي: مليون شخص سيعانون من أزمة جوع بالصومال

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي
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قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إن مليون شخص آخرين في الصومال قد يواجهون مستويات من أزمة الجوع خلال الأشهر المقبلة بسبب الجفاف المتوقع خلال دورة المحاصيل المقبلة.

وقال جان مارتن باور، مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن العدد قد يزيد على ذلك بسبب خفض التمويل.

وفي عام 2022، واجهت منطقة القرن الأفريقي أشد الظروف جفافا منذ أكثر من أربعة عقود بسبب تراجع هطول الأمطار في عدة مواسم متتالية عن المستويات المتوقعة، وهو ما أدى بحسب إحدى الدراسات إلى مقتل ما يصل إلى 43 ألف شخص.

وقال باور في إشارة إلى المرحلة الثالثة وما فوقها في منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "يقدر تقرير حديث بأن نحو 3.4 مليون شخص يواجهون حاليا انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 4.4 مليون شخص في الأشهر القليلة المقبلة".

ويتم تعريف المرحلة الثالثة على أنها مستويات أزمة الجوع، في حين تعتبر المرحلة الرابعة حالة طوارئ، وتعتبر المرحلة الخامسة كارثة أو مجاعة.

وقال باور إن من المتوقع هطول أمطار بمعدل أقل من المتوسط بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 2025، مما قد يخلق ظروف الجفاف بعد موسمين دون هطول أمطار بالمستويات المعتادة.

 

 

 

برنامج الأغذية العالمي الصومال