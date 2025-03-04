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الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز بني مزار بالمنيا يتابع أعمال النظافة بالشوارع

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تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات النظافة المستمرة بقرى المركز .
 

وشددت سيادتها على رؤساء القرى بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.
 

حيث قامت الوحدات المحلية بالحسينية وابو جرج  وبنى صامت وشلقام وبنى على بحملات نظافة مكبرة بقرى الوحدات،  وتم رفع نقاط التجميع و المخلفات 

 

كما تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها فى قرية أبوجرج وقرية الغرباوي والموده، ومدخل قرية شلقام و طريق عزبة زكى، وأمام العمارات السكنية بالعكاك، وأمام سور سهريج نزلة الدليل وطريق الطراد الشرقي وعزبة التوت، وقرية بني صامت، وقرية الناصرية وأبو جلبان، وقرية ابشاق.
 

كما تم رفع المخلفات بجانبى الطرق الرئيسية للقرى باستخدام معدات الوحدات القروية.

أخبار محافظة المنيا اكرام محمود رئيس المركز