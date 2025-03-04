هل يجامل محمد سامي زوجته مي عمر علي حساب الآخرين.. هالة صدقي ترد

ردت الفنانة هالة صدقي على بعض الأقاويل المنتشرة بأن المخرج محمد سامي يفرض زوجته مي عمر على الجمهور ويجاملها على حساب الفنانين الآخرين، مشيرة إلى أنها تعاونت مع مي عمر مرتين قبل مسلسل “إش إش”، وكان ذلك في مسلسل عفاريت عدلي علام وفيلم آخر ديك في مصر.

وتابعت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض"، مع الإعلامية نهال طايل، قائلة: "من حق مي عمر على زوجها المخرج محمد سامي يقف جنبها ويدعمها ومش من الطبيعي أنها متشتغلش مع زوجها، كمان هي بتلاقي نفسها معاه".

وأكدت هالة صدقي، أن الفنانة مي عمر موهوبة ومحمد سامي يعرف جيداً يوجهها بالطريقة التي تتناسب معها، ويستثمر موهبتها على قدر الإمكان.