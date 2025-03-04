10 غرز وكسر مضاعف.. إصابات بالغة لطالب جامعي في الغردقة بسبب الألعاب النارية

تحولت ليلة عادية في شارع الحجاز بالغردقة إلى ساحة فوضى، حيث أقدم مجموعة من الشباب على استخدام الألعاب النارية بشكل عشوائي وخطير، مما أسفر عن إصابة طالب جامعي بإصابات بالغة.

شهد شارع الحجاز أمام مدرسة محمد بغدادي بالغردقة حادثًا مؤسفًا، حيث قام مجموعة من الشباب بإطلاق الألعاب النارية بشكل عشوائي، مستخدمين الزجاجات والصواريخ، وإلقائها على المارة، و أثناء انتظار الطالب الجامعي "ز.ي" لسيارة أجرة، قام الشباب بإلقاء الزجاجات وأكياس المياه عليه وعلى السيارة. وعندما عاتبهم الطالب على تصرفهم غير المسؤول، تعرض لاعتداء بالضرب من قبلهم.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الطالب بعشر غرز وكسر مضاعف، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.