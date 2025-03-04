مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" توفر وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها"، التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لتقديم وجبات ساخنة للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت نادية عزمي ويصا، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير وجبات إفطار جاهزة، مُعدة بأيادي فتيات وسيدات المحافظة، ما يعزز مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة حيث جرى تحضير وتوزيع 230 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية في مركز باريس وقراه، إلى جانب القرى المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت أن المبادرة لم تقتصر على تقديم الدعم الغذائي فقط، بل امتدت لتصبح منصة تدريبية للنساء، مما يفتح لهن آفاقًا جديدة في سوق العمل.

مطبخ مجتمعي برؤية تنموية

وتُعد مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" نموذجًا للمطبخ المجتمعي المستدام، حيث يجري تدريب السيدات على إعداد وتجهيز الوجبات، ما يسهم في تنمية مهاراتهن ويؤهلهن للعمل في مجال الطهي الاحترافي، ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تحقيق شمولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد خضعت المشاركات في المبادرة لدورات تدريبية مكثفة على يد طهاة محترفين بالمحافظة، حيث تعلمن أساسيات الطهي الجماعي، وأساليب التخطيط لتحضير الولائم الكبرى، إضافة إلى طرق إدارة الموارد الغذائية بكفاءة.

وتساهم هذه التدريبات في تعزيز قدرات النساء، ليصبحن قادرات على إقامة مشروعات صغيرة أو العمل في مجال إعداد الوجبات.

امتداد وطني للمبادرة

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تُنفذ في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم الغذائي للأسر المستحقة، مع تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المرأة اقتصاديًا عبر توفير فرص عمل مستدامة.

ويعكس هذا المشروع جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المصرية، وإشراكها في أنشطة إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وتشهد المحافظات حاليا اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، حيث تُعد مبادرة "حياة كريمة" نموذجًا ناجحًا لهذه الجهود.

وتعزز هذه المبادرات قيم التكافل الاجتماعي، وتشجع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ هذه الجهود، في ظل دعم وتنسيق متكامل بين الجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها توفر وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (1)

مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها توفر وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (2)

مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها توفر وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (3)

مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها توفر وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (4)