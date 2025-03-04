رئيس بنى مزار بالمنيا: إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات ازالة التعديات.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 9 حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف واملاك الدولة ببنى مزار .



حيث قام عاشور سيد نائب رئيس المركز ومسئول الازالات والاشغالات بايقاف اعمال صبة لدور اول بحى شرق المدينة، وتم التحفظ على الخلاطة بوحدة المركز.



وتمكن ياسرصلاح سكرتير المركز ومحمود رئيس حي شرق وسلطان الصقر مدير ازالات المركز وايمن يوسف مدير الاشغالات من

- فك شدة خشبية لدور اول علوي بحي جنوب بجوار وحده مرور بني مزار وتم التحفظ على ٥٠ لوح خشب.

- فك شدة خشبية بحي شرق وتم التحفظ علي ٥٠ سيخ حديد ٣ لينيه بطول ٦ متر .

وقام علاء ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول الازالات بالوحدة بفك شدة خشبية بقرية م اليوسفى بحوض بركة الديبة على مساحة قيراط .

وتمكن عمرو حريقة رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومسئول الازالات والمتابعة بالوحدة من فك شدة خشبية بقرية منشية ابو عزيز على مساحة ١٢٠م.



وازال رضا المريوطي رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت وقسم الازالات والتنظيم والاملاك حالة تعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة خاصة "مقترح لمشروعات حياة كريمة "بقرية حماضة .

وقام اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى على و قسم الإزالات والتنظيم ومسئول الجمعية الزراعية بناحية بنى على وقرية منشاة جلال بإزالة ٣حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين بقرية بنى على وقرية منشاة جلال بحوض الزعفران وحلفاية موسى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين