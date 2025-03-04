الولايات المتحدة تعيد تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي وفاءً بأحد وعود الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح الوزير أن أنشطة الحوثيين تشكل تهديدًا لأمن المدنيين والقوات الأميركية، كما تزعزع استقرار التجارة البحرية العالمية. وأضاف أن الجماعة نفذت منذ عام 2023 مئات الهجمات التي استهدفت السفن التجارية والقوات الأميركية في المنطقة.

وأشار إلى أن الحوثيين تجنبوا مؤخرًا استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، في خطوة تثير تساؤلات حول دوافعهم السياسية والاستراتيجية.