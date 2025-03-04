القمة العربية الطارئة.. رئيس المجلس الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين وندعم إعادة إعمار غزة

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة بشأن غزة، التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على دعمه لحل الدولتين، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب في أمن وسلام، بعيدًا عن تهديدات الإرهاب.

ووجه كوستا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة الاتحاد الأوروبي لحضور القمة، التي تسعى لإعطاء أمل لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ووقف المعاناة المروعة التي استمرت أكثر من عام ونصف.

كما أشار كوستا إلى أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدًا رفض الاتحاد الأوروبي القاطع لأي محاولات لإحداث تغييرات سكانية أو إقليمية في غزة أو أي مكان آخر.

ودعا كوستا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والالتزام باتفاقية إطلاق سراح الرهائن، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر وقطر في جهود الوساطة.

كما شدد كوستا على أن نجاح المحادثات الجارية سيكون أساسيًا ليس فقط لإطلاق سراح المعتقلين، بل أيضًا لفتح طريق نحو وقف دائم للاعتداءات، والتوصل إلى حل سياسي يشمل غزة والضفة الغربية، يحترم القانون الدولي ويوفر الإغاثة الإنسانية اللازمة للفلسطينيين.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يعملون على دعم هذه الأهداف من خلال زيادة المساعدات الإنسانية، وإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح، إلى جانب دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية لضمان دورها الحيوي في إدارة غزة.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أوضح كوستا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم دعم ملموس، مشيرًا إلى أن أي خطة ناجحة يجب أن تشمل جميع المسارات، بما في ذلك إعادة الإعمار، والحوكمة، والأمن.

كما وجه الشكر لمصر وكافة الأطراف التي ساهمت في وضع خطة إعادة الإعمار المطروحة.

واختتم كوستا كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، مشددًا على أن هذه الشراكة أصبحت أكثر أهمية في ظل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، متمنيًا أن يعم السلام في المنطقة والعالم أجمع خلال شهر رمضان المبارك.