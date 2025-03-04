الرئيس الفلسطيني: نشيد بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الثلاثاء، رفضه رفضًا قاطعًا تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشاد «أبو مازن» -خلال كلمته في أعمال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية- بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع وجود الفلسطينيين على أرضهم دون تهجير.

ودعا الرئيس الفلسطيني، إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية ، كما دعا إلى تقديم كل الدعم الممكن لوكاة «الأونروا» لضمان استمرار أعمالها في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من من قطاع غزة، مشيرًا إلى استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل في غزة والضفة والقدس الشرقية.

وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.

وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.