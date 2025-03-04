مجلس جامعة طنطا يوافق على ترقية 26 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 19 مدرسًا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته السادسة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من:

محمود عثمان سليم محمود المزين بكلية العلوم ، تامر عبد الله السيد جادو بكلية الهندسة، محمد عبد الرحمن لطفى احمد عامر، اميرة حامد محمد درويش، فاطمة حسن عبد القادر رزق، محمد مصطفى مصطفى خاطر، تامر السيد احمد عبد الحليم وصفى حسن بكلية الطب، إيهاب محمد خيرى سيد أحمد، محمود السيد أحمد بيومي، داليا السيد عنتر الحنش بكلية التربية الرياضية، أمانى أحمد عبد المنعم حبيب، سماح عبد الله السملاوى بكلية التربية النوعية.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من دعاء فتحي محمد مجاور بكلية التربية ، هبه صلاح الدين محمد النمورى بكلية الآداب، أسامة السيد عبد السلام عيسى بكلية طب الاسنان، شيماء محمد زكى محمد هاشم بكلية التمريض، شيماء مصطفى أحمد أحمد منصور، نهال عبد الغفار ناجى السيد هيبه، شيماء محمود عبد الحليم بدر، اسماء رمضان ابراهيم عزام، محمد عبد الرحمن سعد الجارية، سماح ماهر محمد عبد المجيد البسطويسى، ريحاب محمد ابو وافى الجوهري بكلية الطب، مريم محمد ابراهيم عمران، السيد نصر السيد محمد السيد شادي، اشرف فتحي محمد حباظة بكلية التربية الرياضية .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من جيهان طارق الطاهر عبد الغنى بكلية العلوم ، معاذ محمد أسامة احمد محمد، شيماء مصطفى إبراهيم محمد عمر، محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى خميس، ميادة عبد العاطي السيد عبد الحميد بكلية طب الأسنان ، وليد محمد السيد حسونه بكلية الهندسة، وليد عبد الخالق عليوة مصطفى بكلية الحاسبات والمعلومات، مي صلاح سالم ابو شعرة، دعاء عبد الرؤوف عبد العزيز الزفتاوى، ايمان محمد طاهر سالم أبو عمر ، حسام الدين ابراهيم ابراهيم الديب، محمد حمدي عبد الفتاح عبد الغفار، دينا عبد الله العيسوي عبد الله عامر، بسمة جمال محمد احمد سيد احمد، مصطفى محمد جمال عامر الخولى، كريم عصام عبد الحليم احمد الشاعر، محمد صابر عبد الرحمن اسماعيل، محمد عيد عبد الحميد هاشم القشلان بكلية الطب، هدير فتحي محمد اسماعيل مرعى بكلية الصيدلة .

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٣ درجة دكتوراه ٧٠ درجة ماجستير، و٥٣دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

