العاهل الأردني: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على دعم السلطة الفلسطينية لإدارة شئون قطاع غزة.

ودعا العاهل الأردني -في كلمته خلال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القضية الفلسطينية- إلى وقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية.

وأشار الملك عبدالله الثاني، إلى أن حل الدولتين هو السبيل لإقرار الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وانطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.

وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.