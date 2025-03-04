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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ميكروباص
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، في رابع أيام شهر رمضان، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي في منطقة برج العرب، غربي الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص عند الكيلو 52 بالطريق الساحلي، في اتجاه الإسكندرية، بنطاق برج العرب.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة والمرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب الميكروباص بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح وكسور متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثامين الضحايا إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث.

ويكثف رجال المرور جهودهم لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما يجري فحص الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك السرعة الزائدة أو انفجار أحد الإطارات، في إطار جهود الأجهزة المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية.

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