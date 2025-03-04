محافظ القليوبية يوجه بحملات مكثفة على أماكن بيع الألعاب النارية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الأسبوعي بديوان عام المحافظة، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين من مراكز بنها وكفر شكر وطوخ وقها، وشهد اللقاء اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من القضايا الملحة، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتوفير إعانة مالية مستمرة من خلال الجمعيات الأهلية لأحد المواطنين مصاب بمرض نادر ولا يقدر على العمل.

كما وجه المحافظ تسريع إجراءات عمل كارت الخدمات المتكاملة لمواطن لديه إعاقة سمعية وبصرية.

كما حرص المحافظ على توفير فرص عمل لعدد من الشباب، حيث تمكن من توفير أكثر من 5 فرص عمل مناسبة لمواطنين لديهم نسبة إعاقة 5% بعدد من الشركات الخاصة بالمحافظة ، مع مراعاة طبيعة إعاقتهم وقدراتهم، مما يؤكد إيمان المحافظة بأهمية دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

بالإضافة إلى توفير 4 فرص عمل للمواطنين عن طريق مكتب العمل، وذلك مما يساهم في تخفيف العبء عنهم ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

كما وفر المحافظ لإحدى المواطنات معاش تكافل وكرامة نظراً لكبر سنها وأنها لا تستطيع القدرة على العمل.

كما أمر محافظ القليوبية بفحص شكوى مواطن يتضرر من قيام أحد المواطنين بإنشاء كشك مخالف بإحدى الشوارع بالوحدة المحلية بكفر الجزار وعلى الفور وجه المحافظ بإزالة الكشك وعدم منح ترخيص أي كشك بالطريق العام.

وخلال اللقاء وفر المحافظ مكتب لصرف معاشات نقابه التطبيقين بمجلس مدينه بنها.

كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء بعمل حملات مكثفة على بيع الألعاب النارية وتحرير محاضر غلق فورية وكذا لكل متداول تلك الألعاب في الشوارع أو بيعها على الأرصفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فوراً.



وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما شدد المحافظ على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو خدمة المواطن والعمل على راحته، وأنها تولي اهتمامًا كبيراً بالبُعد الاجتماعي والاقتصادي، وأنها تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.