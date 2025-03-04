ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة ، بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31513 طنا تشمل : 13300 طن يوريا و3500 طن فول صويا و 5760 طن كلينكر و8953 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46825 طن تشمل : 13131 طن ذرة و 12619 طن قمح و 3100 طن ابلاكاش و 1235 طن خشب زان و 8037 طن حديد و 1258 طن خردة و 7445 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1363 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 186 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 717 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119800 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 74048 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4909 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 48 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4738 حركة .

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.

يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات