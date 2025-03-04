ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالوادي الجديد

مستشفى الخارجة التخصصي
مستشفى الخارجة التخصصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 6 شباب في مشاجرة، اليوم، بالأسلحة البيضاء بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بجروح قطعية متفرقة في مشاجرة بالسلاح الأبيض لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي المروة بمدينة الخارجة أسفر عن إصابة 6 بينهم شاب انفجرت مقلة عينه اليمنى بسبب طعنة مطواة من شاب آخر.  

وتبين إصابة كل من " م.م"، 17 عامًا بانفجار في مقلة العين اليمنى وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، " م.م"، 16 عامًا، " م.ع"، 17 عامًا، " ع.أ"، 17 عامًا، " وشقيقة "ك"، 15 عامًا، " م.ح"، 35 عامًا ومصابون بجروح  قطعية متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالمشاجرة وجرى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

شاب عام مستشفى مشاجرة الخارجة