إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالوادي الجديد

أصيب 6 شباب في مشاجرة، اليوم، بالأسلحة البيضاء بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بجروح قطعية متفرقة في مشاجرة بالسلاح الأبيض لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي المروة بمدينة الخارجة أسفر عن إصابة 6 بينهم شاب انفجرت مقلة عينه اليمنى بسبب طعنة مطواة من شاب آخر.

وتبين إصابة كل من " م.م"، 17 عامًا بانفجار في مقلة العين اليمنى وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، " م.م"، 16 عامًا، " م.ع"، 17 عامًا، " ع.أ"، 17 عامًا، " وشقيقة "ك"، 15 عامًا، " م.ح"، 35 عامًا ومصابون بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالمشاجرة وجرى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.