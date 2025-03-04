انفوجرافيك| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٨٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٥ فبراير وحتى ٣ مارس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية حول التوصيات الفنية لمحصول البصل، كما تم ازالة 8 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الفريق التابع للمشروع اليابانى، وتم ما تم تنفيذه من أعمال خاصة بتحديث نظم الري، كما تم تنفيذ 4 ندوات ارشادية حول: الارشاد المائى ونظم الرى الحديث، فضلا عن المرور علي بعض الجمعيات الزراعية لمتابعة توفير مستلزمات الانتاج والاسمدة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا مع مديرى الادارت، لمتابعة سير العمل، كما تم مرافقة محافظ كفر الشيخ اثناء تفقد المجمع الزراعي بمطوبس، كما واصلت أعمال تطهير المساقي، فضلا عن المرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام باجمالى 192 الفا و 859 حيوانا ، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 438 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى.



بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، الاجتماع الدورى لمديري الادارات، لمتابعة سير العمل، كما تم المرور على الزراعات، والمرور على محلات الاتجار فى المبيدات، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من تحصين 133 ألف رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 7 قوافل بيطرية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم تقديم الخدمات البيطرية لإجمالي عدد 4159 حيوان وطائر، كما تم شن حملات تفتيشية على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 10 طن 490 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 337 ألف و 919 جرعة تحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدري الاغنام.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، المرور على الزراعات، كما تم ازالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن ضبط 1668 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم التابع للوزارة، كما تم المرور على محلات الإتجار في المبيدات، كما تم إستقبال ممثلي الدول الإفريقية، وتفقد عدد من أنشطة القطاع الزراعي.



ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، يوم حصاد لمحصول بنجر السكر، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية، وتفقد زراعات القمح، كما تم عقد ندوة حقلية لمحصول المانجو والمعاملات الخاصة به، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، دورة تدريبية حول إداره الملوثات العضويه الثابته والتخلص الآمن من رواكد المبيدات، كما تم تفقد منافذ السلع الغذائية، وعقد الإجتماع الأول للجنة الإقليمية لمجلس المحاصيل السكرية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على عدد من الحقول الإرشادية لمحصولي القمح والشعير، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القمح، كما تم المرور على محلات الاتجار بالمبيدات والأسمدة الزراعية والمخصبات، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملات تفتيشية على اسواق اللحوم، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، تفقد الزراعات، والصوب الزراعية، وتنفيذ ندوات ارشادية، وعقد لقاءات مع المزارعين، ما تم تفقد منافذ بيع السلع الغذائية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، عددا من الندوات الارشادية، حول رعاية المحاصيل، وأمراض النباتات، كما عقدت مديرية الطب البيطري أيضا عددا من الندوات الإرشادية لرعاية الماشية، وأهمية التحصين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية، ومحصول بنجر السكر، فضلا عن الصوب الزراعية، كما تم ازالة 52 حالة تعدى على الاراضى الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الزراعات والاطمئنان عليها، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية، حول التغيرات المناخية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا تابعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، اعمال الذبح بالمجازر، نفذت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، ندوة حول تطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه، كما تم المرور على مصانع السكر، كما تم متابعة أعمال الحرث تحت التربة للمساحات المستهدف خدمتها داخل مشروع تنمية إنتاج القصب الموسم الربيعي، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ندوة إرشادية حول تطهير المساقي ونظم الرى الحديث، كما تم المشاركه بالتنسيق مع وزارة الرى فى اجتماع حول تطهير المساقى الخصوصيه بمحافظة قنا للوقوف على معوقات تطهير المساقي وتذليل العقبات، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان، عدد من المدارس الحقلية لمحصول القمح وإرشاد المزارعين للتغيرات المناخيه وتأثيرها و كيفيه التعامل معها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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