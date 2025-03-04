رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة المشروعات البحثية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة المشروعات البحثية التطبيقية ، بحضور الدكتور أحمد الفيومي عميد الطب البيطري، والدكتور احمد الخولي عميد كلية الزراعة ،والدكتور محمد ابو الفتوح وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتورة زينب عبد الخالق وكيل كلية الهندسة ،ومحمد فکری فکری زندان مدير عام الدراسات العليا ،وشيرين النجار مدير ادارة البحوث العلمية ،وياسر عبد العزير مدير وحدة حساب البحوث ، وحاتم عبد الرحمن .

بدا الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان المبارك، داعيًا الله يعيد هذا الشهر الفضيل علي مصر وشعبها باليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي .

و أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة استعرضت المشروعات البحثيةالمقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الجاري تنفيذها، والتي تم تحكيمها ،وعرض نتائج التحكيم والنظر فى الموافقة على بدء تنفيذها ،إلي جانب النظر في إعتماد التقرير النهائي الختامي الفني لبعض المشروعات.

واضاف القاصد أنه تم خلال الإجتماع عرض المشروعات البحثية الجديدة واختيار لجان التحكيم لها،ومناقشة الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيدها .

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية دور البحث العلمي في تطوير حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، سواء كانت اقتصادية أو إجتماعية أو بيئية، أو صحية مشيرا إلي أن البحث العلمي والمشروعات البحثية التطبيقية تعد أداة قوية يمكن استخدامها لزيادة الإنتاج وحل المشكلات التي تواجه المجتمع ، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة ، من خلال الاستثمار في البحث العلمي.