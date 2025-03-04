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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تقرير: تضاعف هجمات سرقة البيانات المصرفية عبر الهواتف الذكية في 2024

هواتف ذكية
هواتف ذكية
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كشف تقرير صادر عن شركة كاسبرسكي عن تضاعف هجمات برمجيات حصان طروادة المصرفية التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 196% خلال عام 2024، حيث رُصد أكثر من 33.3 مليون هجمة عالمية، مع تزايد اعتماد مجرمي الإنترنت على نشر البرمجيات الخبيثة على نطاق واسع لسرقة بيانات الاعتماد المصرفية.

شهدت هجمات استهداف هواتف أندرويد ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع عددها من 420 ألف هجمة في 2023 إلى 1.24 مليون هجمة في 2024، عبر طرق احتيالية تشمل الرسائل النصية وروابط التطبيقات المزيفة. كما استخدم المهاجمون أساليب نفسية لخداع المستخدمين، مستغلين الأخبار المتداولة لخلق شعور بالإلحاح.

وأشار التقرير إلى أن برمجيات حصان طروادة المصرفية أصبحت الأسرع نموًا لكنها لا تزال تحتل المرتبة الرابعة بين التهديدات الرقمية، فيما تصدرت البرمجيات الإعلانية (AdWare) القائمة بنسبة 57% من الهجمات. وشهد العام الماضي 2.8 مليون هجمة شهرية على الأجهزة المحمولة، مع بروز تهديدات مثل مجموعة Fakemoney والتطبيقات المعدّلة من واتساب التي تحتوي على برمجيات خبيثة.

وأوصت كاسبرسكي المستخدمين باتباع تدابير وقائية، مثل مراجعة صلاحيات التطبيقات، تحديث البرمجيات بانتظام، وتثبيت حلول أمنية متخصصة للحماية من التطبيقات الضارة التي قد تتسلل حتى إلى المتاجر الرسمية مثل Google Play وApple App Store.

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