رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح ورشة "ملامح رمضانية" لصناعة الفوانيس

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الورشة الرمضانية بعنوان (ملامح رمضانية) لصناعة الفوانيس والزينة الرمضانية، بالمعرض المكشوف بكلية التربية النوعية، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، وإشراف الدكتور سماح الرفاعي، والدكتور ميرنا النحاس بقسم التربية الفنية، وتنفيذ طلبة البرنامج المميز (معلم التربية الفنية الرقمية) بالكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والاداريين وطلبة الكلية.

وافتتح المعرض في أجواء رمضانية مبهجة، وكان الهدف الأساسي للورشة تعليم الطلاب كيفيه عمل فانوس رمضان باستخدام أقل التكاليف واعطاء أعلي جودة باستخدام الكارتون والورق وأقمشة خيامية رمضان في جو يسودة الحب والتفاؤل بقدوم شهر رمضان المبارك .

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بإنتاج الطلبة واشاد بإبداعاتهم الفنية المتنوعة، مهنأً الأمة الإسلامية ووطنا الغالي مصر وجميع السادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحلول الشهر الكريم .

واكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان هناك اهتماماً كبيراً من الجامعة بالأنشطة الطلابية وتوفير كافة سبل الدعم لطلبة الجامعة لإقامة فعاليات متميزة وهادفة، مشيرا الى ان الجامعة تسعى الى عرض المنتجات الطلابية وتسويقها وتطوير مهارات المبدعين من طلاب الجامعة بإقامة معارض متنوعة والتواصل مع المجتمع الخارجي.