رئيس بلدية بيت ساحور يشارك في تدشين كنيسة القديسين جيروم ونيقولاس

شارك رئيس بلدية بيت ساحور، د. إلياس اسعيد، ونائبه ليث حازم قمصية، في حفل تدشين وافتتاح كنيسة القديسين جيروم ونيقولاس تافيليك في حقل الرعاة، بحضور وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، غوردان غرليتش رادمان، ممثلًا عن رئيس الوزراء الكرواتي، إلى جانب عضوة البرلمان مريانا بيتيت، والمطران تومو فوكسيتش، رئيس أساقفة سراييفو، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون. كما حضر الحفل وفد رسمي كرواتي وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.

يأتي هذا الافتتاح تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين فلسطين وكرواتيا، ودعماً للمشاريع التنموية والثقافية التي تعزز الوجود المسيحي في الأرض المقدسة.

كما يعكس الحدث التزام كرواتيا بالحفاظ على التراث الديني والتاريخي في بيت ساحور، التي تظل رمزًا للسلام والإيمان والتعايش بين الشعوب. ويعد هذا الحدث أيضًا خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متنوعة.



وعلى هامش الفعالية، عقد رئيس بلدية بيت ساحور ونائبه اجتماعًا مع سفيرة كرواتيا في فلسطين، السيدة فاسيلا ماردن كوراك، التي أكدت التزامها بتعزيز التعاون بين بلدية بيت ساحور والمدن الكرواتية، وفتح آفاق جديدة للشراكة التي تسهم في تطوير المشاريع المشتركة وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين.