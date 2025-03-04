وفاة شاب بمزرعة استثمارية في الفرافرة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، داخل مزرعة في قرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة "زياد طارق عبد الرؤوف"، 22 عامًا، بمزرعة استثمارية تابعة لشركة خاصة بمنطقة قرية " أبو منقار" بالفرافرة وجرى نقل جثة الشاب بمعرفة أسرته وقوات الشرطة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الشاب والذي قرر في تقريره أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد إصابات ظاهرية تمثلت في علامات على الجسم أو آثار خنق وتسمم أدت للوفاة ما لم تثبت تحريات الشرطة والنيابة العامة غير ذلك.

جرى تحويل محضر الواقعة وتقرير مفتش الصحة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد ملابسات الواقعة.