“ يانغو” تطلق مبادرات رمضانية لدعم المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة يانغو، الشركة العالمية المتخصص في التكنولوجيا، عن إطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، تهدف إلى توفير تجربة أكثر تميزًا للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خدماتها المختلفة في الترفيه والتنقل والذكاء الاصطناعي.

يقدم تطبيق "يانغو بلاي" محتوى حصريًا يشمل مسلسلات درامية وكوميدية مصممة خصيصًا للشهر الفضيل، إلى جانب شراكات مع "ART حكايات" وجدول عروض رمضاني مميز. كما تنظم المنصة فعالية سحور خاصة بصنّاع المحتوى الرقمي في القاهرة لتعزيز التواصل بين المبدعين.

وفي قطاع النقل والتوصيل، أطلقت يانغو مبادرات لدعم السائقين والمندوبين، تشمل توزيع وجبات الإفطار في الإمارات وعُمان، وتفعيل "الوضع الإسلامي" داخل التطبيق، الذي يوفر تذكيرات الصلاة، وكتم الإشعارات تلقائيًا، وتحديد اتجاه القبلة. كما أطلقت في عُمان برنامج "تحقيق أحلام السائقين" لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم الشخصية.

أما "ياسمينة"، المساعدة الذكية من يانغو، فستوفر ميزات جديدة تلبي احتياجات الشهر الكريم، مثل تشغيل الأدعية الرمضانية بسهولة. كما تطلق "خرائط يانغو" دليلًا خاصًا في الإمارات لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل أماكن الإفطار.

تعكس هذه المبادرات التزام مجموعة يانغو بتعزيز التجارب الرقمية وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات خلال شهر رمضان، من خلال حلول ذكية تدعم التواصل والترابط الاجتماعي.