غرفة القاهرة: معارض "أهلاً رمضان" نموذج ناجح لإدارة السوق الحر وتعزيز التنافسية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل نموذجا ناجحا يحتذى به في إدارة الدولة للسوق الحر، حيث توازن بين حماية المستهلكين والشركات الصغيرة، وضمان استقرار الأسواق من جهة، وتعزيز حرية المنافسة من جهة أخرى.

وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الدولة للسوق الحر تهدف إلى ضبط العلاقة بين العرض والطلب، مما ينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن المعارض تلعب دورا حيويا في تعزيز التنافسية، حيث تمنح الشركات فرصة لتقديم منتجاتها بجودة عالية وأسعار مخفضة، ما يسهم في تحقيق استقرار السوق والحد من الممارسات الاحتكارية كما تتيح للمستهلكين خيارات متنوعة بأسعار تنافسية، مما يخلق بيئة سوقية أكثر توازن.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تواصل جهودها لضمان الرقابة على الأسواق، لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

ولفت إلى أن معارض "أهلاً رمضان" لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا مستلزمات أساسية مثل المنظفات، بما يلبي احتياجات الأسرة المصرية.

وأكد بشاي أن هذه المعارض تعكس نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع أي اختلال في الأسواق.

وأوضح أن وجود المنتجات الأساسية داخل هذه المعارض بأسعار عادلة يحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار خارجها، حيث يسعى التجار إلى الحفاظ على تنافسيتهم خوف من فقدان العملاء لصالح هذه المعارض.

وأكد بشاي على أن معارض "أهلاً رمضان" تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين بأسعار عادلة، ما يعزز مناخ المنافسة العادلة ويدعم توجه الدولة نحو سوق أكثر استقرار وتوازن.