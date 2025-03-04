ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس “دفاع النواب”: مقترح إدارة مصر لقطاع غزة فخ لن نقع فيه

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد مرفوض، وذلك  لأنه يهدف إلى توريط الدولة المصرية والجيش المصري للإنخراط في الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، موضحًا أنه في هذه الحالة ستكون مصر المسؤولة عن تأمين القطاع وحماية المصريين المتواجدين به في حالة حدوث أي صراع.

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، إلى أن  السلطة الفلسطينية هي المسيطرة و المسؤولة عن إدارة قطاع غزة ، ومصر لن تكون طرف في هذا الأمر ولن تتدخل في الشؤون الداخلية وليست مسؤولة عن توفير الأمن داخل القطاع .

 

اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب حزب حماة الوطن مصر قطاع غزة