هل يتحمل الصدمة؟.. إمام عاشور رابع ضحايا برنامج "رامز إيلون مصر"

يقع لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، ضحية رابع حلقات برنامج «رامز أيلون مصر» المقرر أن تذاع اليوم الثلاثاء من خلال شاشة «MBC مصر»، ومن المفترض أن تشهد الكثير من التفاصيل المشوقة واللقطات الطريفة.

وكان رامز جلال، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن رابع ضحايا برنامج «رامز أيلون مصر»، قائلا: «حلقة جديدة من برنامج رامز إيلون مصر الليلة، ضيف اليوم في مواجهة مقلب رامز إيلون مصر… هل يتحمل الصدمة».

ضحايا برنامج “رامز إيلون مصر”

يقع عدد من الفنانين ضحايا مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا «ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر، حسام حسن، اللاعب الدولي السعودي محمد كنو، هدي الإتربي، حسام حبيب، أحمد العوضي، المخرج محمد سامي، الفنانة فيفي عبده، محمد هنيدي، ريم سامي، محمد الشناوي، مروان عطية، حسن الرداد، إلهام شاهين، أكرم حسني، نسرين أمين، نور النبوي، نادين نسيب نجيم، مصطفى أبو سريع، شيماء سيف، أحمد فهمي، نور إيهاب، علي معلول، بدرة»