السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وسندافع عن حقهم في البقاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحرب المستمرة على قطاع غزة تستهدف تدمير مقومات الحياة وتفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تجبر أهله على الاختيار بين الفناء المحقق أو التهجير المفروض.

وأكد السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، أن مصر ترفض هذا المخطط بشكل قاطع، انطلاقًا من موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه دون تهجير.

وأضاف: "رغم قسوة الممارسات اللاإنسانية، ظل يقيني ثابتًا بصمود وبسالة الشعب الفلسطيني، الذي يقدم نموذجًا فريدًا في الدفاع عن أرضه واستعادة حقوقه المشروعة، وهو صمود يستحق احترام وتقدير الشعوب الحرة حول العالم".