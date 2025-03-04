إنفينيكس تكشف عن أول هاتف قابل للطي  Mini Tri-Fold

أعلنت شركة Infinix عن مفهومها الجديد Mini Tri-Fold الذي يعيد تعريف تجربة الهواتف القابلة للطي، حيث يتميز بآلية طي ثلاثية تتيح التحول بين أوضاع مختلفة تشمل الهاتف الذكي، شاشة العرض المستقلة، والكاميرا المدمجة. يجمع الجهاز بين التصميم المبتكر والتكنولوجيا الحديثة لتوفير تجربة استخدام مرنة تتناسب مع أنماط الحياة المتنوعة.

يتيح الجهاز إمكانيات متعددة مثل التثبيت على معدات التمارين الرياضية لتتبع التدريبات، والتعليق على الحقائب لالتقاط الصور أثناء الحركة، إلى جانب إمكانية استخدامه كهاتف ذكي أنيق عند طيه بالكامل. ويعتمد التصميم القابل للطي للخارج على شاشة مزدوجة تدعم الترجمة الفورية أثناء المحادثات، مع كاميرا متطورة لالتقاط صور وفيديوهات بجودة عالية.

ويأتي الكشف عن Mini Tri-Fold في إطار التزام Infinix بتقديم ابتكارات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين، حيث يوفر هذا الجهاز تجربة غير مسبوقة تجمع بين الأناقة، العملية، والتكنولوجيا الحديثة في آن واحد.